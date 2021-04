Dépollution : sous pression, Perenco poursuit ses opérations

SUITE à la succession d’incidents de production ayant entraîné des pollutions sur les sites d’exploitation de la compagnie pétrolière Perenco, dans la province de l’Ogooué-Maritime le 21 janvier 2021, la Task force mise en place par le gouvernement s’est réunie le 2 avril dernier.

La restitution de la mission conjointe d’évaluation des sites impactés a été faite à la ministre de la Justice, garde des Sceaux, chargée des Droits de l’Homme, Erlyne Antonela Ndembet-Damas, et à son collègue des Eaux et Forêts, Lee White. Selon le directeur général de la Protection de l’environnement, Stanislas Stephen Mouba, cette mission, effectuée dans les départements d’Étimboue, Bendjé (province de l’Ogooué-Maritime) et de Ndolou (province de la Ngounié), a permis d’apprécier les mesures prises par l’opérateur pour contenir les différents déversements et l’évolution des opérations de dépollution des mers, des terres et de la mangrove sur le site CB-1 Olendé.