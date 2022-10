Deloitte au service de l’économie verte et de la biodiversité

EN mission au Gabon et en Afrique centrale, Gianmarco Monsellato, président de Deloitte France et Afrique francophone, et Emmanuel Gadret, directeur général de Deloitte Afrique francophone, ont réaffirmé lors de leurs différentes rencontres avec les autorités gabonaises et les acteurs des secteurs public et privé, l'engagement de Deloitte dans la lutte contre le changement climatique et la préservation de la biodiversité.

"Je tenais absolument à visiter votre région (l'Afrique centrale) et plus particulièrement le Gabon, qui en plus de revêtir une importance stratégique pour notre cabinet Deloitte (leader mondial des services professionnels), jouent un rôle capital pour notre planète", a souligné Gianmarco Monsellato durant sa prise de parole.

Avant de poursuivre : "Je tiens à vous confirmer l’engagement climatique de notre cabinet Deloitte et notre entière disponibilité pour accompagner les autorités gabonaises et l’ensemble des parties prenantes dans leur stratégie de mise en œuvre du Plan climat et d’atteinte des objectifs fixés par les Accords de Paris".

Les deux dirigeants ont également eu l’occasion de se rendre au Congo Brazzaville et en République démocratique du Congo (RDC), où les enjeux de lutte contre le changement climatique et de préservation de la forêt et de la biodiversité sont également des sujets prioritaires. Gianmarco Monsellato, Emmanuel Gadret ainsi que Nicolas Balesme, managing partner de Deloitte au Gabon et en Afrique centrale, ont marqué leur disponibilité à accompagner les acteurs du secteur public et ceux du secteur privé dans leurs projets de financement de l’économie verte dans ses deux composantes-clés, que sont les " crédits carbone " et les " crédits biodiversité ".

Deloitte Afrique francophone emploie 1 600 collaborateurs accompagnant les gouvernements, bailleurs de fonds et opérateurs économiques privés dans une vingtaine de pays sur le continent. Deloitte au Gabon et en Afrique centrale est un acteur de référence dans les métiers de l’audit, du conseil (stratégie, management, organisation et capital humain), de la gestion des risques, du conseil financier, de l’expertise comptable et du conseil juridique et fiscal. Présent dans la région depuis plus de 20 ans, Deloitte mobilise 450 collaborateurs en Afrique centrale et plus d’une centaine au Gabon. GMNN Libreville/Gabon