Délestages : Aggreko va rétablir l’électricité dans le Grand Libreville

Dans une lettre parvenue à notre Rédaction, la société britannique Aggreko, partenaire stratégique de la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG), vient d’annoncer qu’elle procédera au rétablissement de la fourniture d’électricité dans le Grand Libreville.

« Aggreko a le plaisir d'annoncer le rétablissement de la fourniture d'électricité dans le Grand Libreville. Suite aux récentes perturbations, nous voulons rassurer la population de notre engagement permanent à soutenir les besoins énergétiques du Gabon ».

Ce document daté du 27 août dernier précise que « la SEEG a finalement réglé la majeure partie de la dette due à Aggreko. Ceci nous permet ainsi de continuer à opérer en toute sécurité la centrale électrique. Nous exprimons notre gratitude au Chef de l'Etat, Président de la Transition, à son Cabinet ainsi qu'à la Taskforce CTRI pour leur rôle déterminant dans la recherche d'une issue favorable. Aggreko est également reconnaissant envers le peuple gabonais pour sa patience et son soutien durant cette période ».

Bien que placée sous administration provisoire et toujours en discussion avec le partenaire turc sur le dossier des navires flottants, la SEEG va pour l’heure poursuivre son partenariat avec Aggreko. « Aggreko et les autorités gabonaises ont pris l'engagement de travailler ensemble pour prévenir de futures crises énergétiques et renforcer le partenariat existant. Notre objectif commun est d'œuvrer au renforcement d'une relation durable, juste et équilibrée qui bénéficie au Gabon et aux Gabonais », conclut le communiqué.

Hans NDONG MEBALE

Libreville/Gabon