Déforestation : à l'heure de la sensibilisation sur le RDUE

Le 31 décembre 2024, le Règlement européen contre la déforestation et la dégradation des forêts (RDUE) entrera en application.

Il faut donc informer et former les experts de la question au Gabon sur ces exigences. C'est l'intérêt des journées de sensibilisation organisées par le Fonds mondial pour la nature (WWF) Gabon, en collaboration avec de l'Union européenne.

Il s'agissait pour les producteurs et exportateurs, membres de la société civile et ceux venus des instituts de recherche d'être au fait des nouvelles exigences du RDUE. Cette réunion s'est tenue par visioconférence avec la Direction générale Environnement de la Commission Européenne.

Les discussions autour de cette sensibilisation sont l'occasion d'identifier les exportateurs et les acteurs qui interviennent dans les exportations de produits forestiers et agricoles (bois, huile de palme, hévéa, cacao, café) vers l'Union européenne et mieux comprendre les implications pour chacun d'eux.

Selon l'expert du WWF Gabon Eugène Ndong Ndoutoum, le règlement de l'UE est basé sur trois exigences : la traçabilité sur l'origine des produits, la légalité et le mode de fabrication.

"Dans cet examen minutieux, seront concernés en première ligne, le cacao, le bois, l'huile de palme. Si ces détails ne sont pas indiqués sur chacun de ces produits, ils n'entreront pas dans la zone UE. Ce qui aura un impact sur notre économie et, surtout, les petits producteurs", a-t-il expliqué.

H.N.M

Libreville/Gabon