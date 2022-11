Crise à la CNSS : Le gouvernement appelle la FEG à la rescousse !

À la faveur d’une importante séance de travail tenue lundi dernier à son cabinet, le ministre de la Santé et des Affaires sociales, Dr Guy Patrick Obiang, a solennellement invité le patronat à rejoindre le Comité de surveillance et de contrôle des organismes de protection sociale. Mais également à intégrer l'administration provisoire de la CNSS à travers ses différents organes de réformes.

LES derniers évènements (détournements de fonds, rapt, préavis de grève…) qui secouent actuellement la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) interpellent de plus en plus le gouvernement. Le ministre de la Santé et des Affaires sociales, Dr Guy Patrick Obiang Ndong, a eu, lundi dernier à son ministère, une importante séance de travail avec la Fédération des entreprises du Gabon (FEG). Objectif : mettre en place un cadre de travail en ce qui concerne le processus de réformes des organismes de prévoyance sociale. Notamment la CNAMGS et la CNSS.

"Nous avons invité la Fédération des entreprises du Gabon à être partie prenante du Comité de surveillance et de contrôle des organismes de protection sociale. Mais également à intégrer l'administration provisoire de la CNSS à travers ses différents organes de réformes. Ce qui permettra très rapidement d'apporter les réformes tant attendues par les plus hautes autorités", a indiqué Guy Patrick Obiang Ndong. Le ministre s'est félicité de l'adhésion totale du patronat à ce projet. La FEG a partagé ses éléments de réflexion et sa stratégie en vue de redresser la CNSS.

Laquelle, selon le ministre, est complètement en phase avec celle du gouvernement. En effet, le patronat souhaite de vraies réformes et une nouvelle gouvernance de l’organisme de protection sociale. Par la voix de Christian Kerangall, conseiller stratégique du président de la FEG, elle a confirmé son engagement et sa volonté d'aider le gouvernement. Mais pour cela, le patronat exige que cette bonne gouvernance recherchée se matérialise au niveau du Conseil d'administration, de la nomination des directeurs et au niveau de la gestion de l'entreprise. "Nous avons eu une longue réunion technique. Le problème numéro 1 est que nous devons sauver la CNSS. Mais il est hors de question que la CNSS soit privatisée comme le bruit court.

Le patronat exige qu’il y ait une bonne gouvernance de la CNSS et que cela s’inscrive dans la durée. C'est-à-dire une bonne gouvernance au niveau du Conseil d'administration, de la nomination des directeurs et au niveau de la gestion de l'entreprise. De ce côté-là, nous échangeons ensemble pour avancer. Donc notre objectif se résume en un seul mot : réussir. Réussir dans les dossiers qui s'inscrivent dans la durée. Nous devons être très sérieux durant toute cette période pour que nous ne puissions pas nous retrouver dans la situation dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui" a, une nouvelle fois, insisté M. Kerangall.

Maxime Serge MIHINDOU

Libreville/Gabon