CPC de Port-Gentil : Isabelle Rashiwa-Rogalo et Justin Loundou en poste

AUSSITÔT inaugurée, la Chambre provinciale des comptes (CPC) de Port-Gentil a reçu ses pionniers. Isabelle Rashiwa épouse Rogalo et Justin Loundou ont été installés dans leurs fauteuils respectifs de président et de procureur général adjoint, à la faveur d'une audience solennelle présidée lundi dernier, à la salle d'audience de la nouvelle juridiction, par le premier président de la Cour des comptes, Gilbert Ngoulakia.

En présence notamment de la Première ministre, Rose Christiane Ossouka Raponda et de la ministre de la Justice, Erlyne Antonella Ndembet-Damas, le procureur général près la Cour des comptes, Charlotte Mpaga, dans ses réquisitions, a exhorté les promus à ne jamais, au "grand jamais et plus que jamais", oublier les termes clés de leur serment professionnel à savoir : la conscience professionnelle, le respect scrupuleux de la loi, le secret des délibérations, la dignité et la loyauté.