Covid-19 : Total Gabon protège ses sites

La société pétrolière impose donc à ses employés, sans exception, de se soumettre à des contrôles systématiques de température. Ceux-ci seront associés au renseignement d’un questionnaire nominatif à l’entrée des sites, bases et bureaux de Total Gabon.

En même temps, les personnels en provenance d’un pays où la pandémie est officiellement déclarée et ne présentant aucun symptôme, ne pourront pas accéder aux sites, bases et bureaux de Total Gabon avant une période de confinement d’une durée minimale de 15 jours. Et il est fortement recommandé de s’assurer que ces personnels ne présentent pas de symptômes grippaux (fièvre, toux, douleurs articulaires) avant leur venue au Gabon.