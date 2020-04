Covid-19 : Sobraga remet un stock de solutions hydroalcooliques au Copil

Annoncée en début de semaine, la Société des brasseries du Gabon (Sobraga) a remis officiellement, le 8 avril dernier, sa première production de solutions hydroalcooliques au général Romain Tchoua, responsable du Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre la pandémie du Covid-19 (Copil) au Gabon, et au porte-parole du même organisme, le Dr Guy-Patrick Obiang Ndong.

Cette première livraison, constituée de plus de 1 000 litres de solution hydroalcoolique, va permettre aux autorités du Copil d’approvisionner les structures impliquées dans la prise en charge des malades atteints du Covid-19. La Sobraga se propose ainsi de produire environ 1 000 litres de solutions hydroalcooliques par semaine afin de permettre aux autorités compétentes d'approvisionner les centres de santé et d’accueil impliqués dans la lutte contre le Covid-19.

"Nous rappelons à tous l’importance de faire preuve de vigilance et de responsabilité face à cette crise sanitaire inédite. Respectez les gestes barrières, et si vous constatez des symptômes, appelez immédiatement le 1410, afin d’être enregistré et pris en charge. La responsabilité de chacun est en jeu face à cette pandémie. Soyons vigilants et responsables", a rappelé le directeur commercial adjoint de la Sobraga, Cédric Rekoula, après avoir remis le produit aux autorités du Copil.