Covid-19 : les bénéfices du Groupe Total s’effondrent !

La chute de la demande mondiale de pétrole réduit drastiquement les revenus des compagnies pétrolières. Au premier trimestre 2020, le bénéfice net du groupe pétrolier français Total s’est effondré de 99 %.

Il s’est, en effet, établi à 34 millions de dollars (20,5 milliards de francs), contre 3,1 milliards (1 860 milliards de francs) un an plus tôt, sur fond de chute des cours du pétrole, a indiqué le groupe le 6 mai dernier. Face à cette crise, le géant français des hydrocarbures a annoncé de nouveaux objectifs d’économies et de réduction de ses investissements (inférieurs à 14 milliards de dollars en 2020), ainsi qu’un abaissement de son objectif de production cette année.

"Au vu des prix de vente actuels du pétrole, nous adoptons une approche encore plus sélective en tenant compte de la situation sanitaire et économique, tout en ayant à cœur de préserver la société et ses projets futurs. Nos investissements seront donc réduits, parfois de manière significative", a prévenu, dans un tout récent entretien à "L'Union" (notre édition du 6 mai), le directeur général de Total Gabon, Stéphane Bassene.



MSM



