Covid-19 : le guichet fiscal opérationnel

Annoncé il y a près d’un mois par le Premier ministre Julien Nkoghe Bekale, dans le cadre des mesures d’accompagnement liées à la crise du Covid-19, le guichet fiscal ouvert aux entreprises et aux employés est désormais opérationnel. Il est accessible via la plateforme http://www.dgi.ga/mesures-fiscales-covid, de la direction générale des Impôts (DGI).

Ce guichet a vocation à prendre en charge la mise en œuvre de trois mesures spécifiques. A savoir : la réduction de 50% de la patente et de l’Impôt synthétique libératoire (ISL) des petits commerçants et des petites entreprises de services à la personne ; la remise d’impôts aux entreprises qui préserveront l’emploi et qui feront montre de solidarité et d’exemplarité dans la situation de crise sans précédent que nous traversons ; la défiscalisation des primes exceptionnelles versées aux employés qui exerceront leur activité professionnelle durant la période de confinement.

Exclusivement introduites en ligne auprès du guichet fiscal, les demandes relatives à ces mesures d’accompagnement doivent répondre à un champ d’application précis et à des modalités pratiques bien définies, indiquées sur la plateforme de la DGI, pour chacun des trois dispositifs.



Jean MADOUMA



