Covid-19 : Le gouvernement au chevet des PME

La cellule de veille économique s’est réunie, le 19 mars 2020, pour échanger sur les mesures d’atténuation des effets liés à la pandémie de Covid-19, sur le tissu économique local.

Au cours de cette séance de travail, les participants se sont notamment appesantis sur les conséquences économiques de la mesure de fermeture des restaurants et des bars, et du ralentissement des activités des Petites et moyennes entreprises (PME) ou des Très petites entreprises (TPE).

Il s’est également agi d’identifier les actions à engager par l’Etat pour limiter les effets négatifs de ladite mesure sur l’économie. "Le gouvernement est conscient des difficultés rencontrées par les PME et les TPE suite à la décision de fermeture des restaurants et des bars. Ces difficultés ne doivent pas se traduire par des licenciements, et nous veillons à ce que les mesures idoines soient prises dans ce sens", a indiqué le ministre en charge de l’Economie, Jean-Marie Ogandaga.

Rappelons que la création de la cellule de veille économique a été annoncée par le Premier ministre, Julien Nkoghe Bekale, lors du Conseil interministériel du 10 mars dernier. Cette structure, qui a pour mission d’évaluer les impacts de la crise liée au coronavirus sur l’économie nationale, réunit les ministres en charge de l’Economie, des Eaux et forêts, du Pétrole, du Commerce et de l’Agriculture, ainsi que la Confédération patronale du gabonaise (CPG).



Maxime Serge MIHINDOU



