Covid-19 : Le FMI accorde un prêt de 88 milliards de francs au Gabon

Le conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a approuvé, le 9 avril dernier, un décaissement de 108 millions de DTS (soit environ 147 millions de dollars/ 88 milliards de francs) pour le Gabon au titre de l’instrument de financement rapide (IFR). Ce décaissement aidera le Gabon à répondre aux besoins urgents de financement de sa balance des paiements, qui découlent de la pandémie du Covid-19 et des chocs sur les termes de l’échange.

Selon le FMI, la pandémie du Covid-19 et la chute simultanée des prix du pétrole devraient causer de grandes difficultés pour l’économie nationale. L'activité économique ralentira et les positions budgétaire et extérieure s’affaibliront, ce qui créera des besoins de financement supplémentaires considérables. Outre les mesures immédiates d’endiguement, dont la fermeture des frontières et la mise en place du couvre-feu, les autorités nationales ont également pris des mesures importantes pour renforcer la riposte sanitaire et aider les entreprises et les ménages.