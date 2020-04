Covid-19 : "En Afrique centrale, plus de 42 millions de personnes en insécurité alimentaire"

L’Union. Quelles sont les potentielles répercussions sur l'agriculture ?

Hélder Muteia : La chaîne d'approvisionnement alimentaire est un réseau complexe comprenant des acteurs divers : fournisseurs d'intrants agricoles, producteurs d'aliments, transformateurs, transporteurs, distributeurs, commerçants et consommateurs. Tous sont affectés, directement ou indirectement. Soit par la maladie, soit par les mesures de contrôle. Étant donné le rôle vital de la nourriture et de l’alimentation des populations, une action coordonnée immédiate est nécessaire pour atténuer le risque de chocs majeurs dans les systèmes alimentaires, qui auraient des répercussions énormes, en particulier sur les groupes les plus vulnérables.