Covid-19 : Des mesures de prévention progressivement appliquées

Le gouvernement a réagi avec beaucoup de promptitude face à la prévention contre la pandémie du coronavirus (Covid-19), qui a déjà endeuillé plusieurs familles à travers le monde. Cette réponse rapide devrait, logiquement, limiter les dégâts, ou du moins diminuer sérieusement la propagation de ce dangereux virus dans notre pays.

Lundi 16 mars 2020, à l'issue du Conseil des ministres, le degré de prévention au Covid-19 a franchi la ligne rouge. Le nombre de personnes autorisées dans les réunions de travail ou autres rencontres est passé de 50 à 30 individus. Un système de désinfection des salariés des secteurs privé et public est exigé à l'entrée de chaque entreprise et administration. Une grande rigueur est recommandée aux différents services de nettoyage, tout comme les vestiaires et autres lieux de toilettes doivent être équipés de savon, de détergents, d'eau, etc.

Malgré l'important manque à gagner que la limitation des fréquentations va occasionner chez les opérateurs économiques, certaines entreprises privées appliquent déjà la décision gouvernementale. Elles ont équipé leurs installations des kits permettant de faire face au virus.

Dans les locaux du Groupe Money Gabon services de la Cité-Damas, par exemple, le respect strict des mesures de prévention est observable. "Nous avons pris des mesures qui s'imposent à tous les salariés. Nous avons distribué à tous nos salariés des masques, donné à chacun des flacons individuels de gels hydroalcooliques. Les poignées des portes, les claviers, les bureaux sont désinfectés après deux heures…", a affirmé Joël Damas, l'administrateur général.

La situation est quasiment identique à l'Agence nationale de promotion des investissements (ANPI). Dans certains services de ladite structure, les agents en poste rencontrés hier matin par des reporters de l'Union portaient, pour certains, un masque.



Georges-Maixent NTOUTOUME-NDONG



