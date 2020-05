Covid-19 : dangereuses négligences des gestes barrières dans l'arrière-pays

À l’intérieur du pays, le Covid-19 semble désormais accélérer sa vitesse de contagion. Malgré ce fait, les populations affichent une certaine négligence dans l'hinterland. Pire, les gens semblent faire peu de cas du redoutable virus.

Le porte-parole du Comité de pilotage (Copil) du plan de veille et de riposte contre l'épidémie à coronavirus au Gabon, Guy Patrick Obiang, lors de sa communication quotidienne du 25 mai courant, a pourtant été clair : " L'expansion du virus dans les différentes provinces doit interpeller la population de l'intérieur du pays sur le respect des gestes barrières".

Lorsque la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) n'avait pas encore fait son entrée dans notre pays, certains disaient que ce dangereux virus n'atteindrait pas le Gabon. Ou encore, que la maladie ne ferait pas de morts ici. Or, la réalité est malheureusement aujourd'hui la suivante : plus de 2000 cas détectés et 14 décès enregistrés. Faut-il, au vu de ces chiffres, continuer à persister dans le déni de cette maladie ?

Le respect des mesures barrières doit guider tout comportement désormais chez nous, à Libreville comme à l'intérieur du pays. Vu que les chiffres communiqués, au fil des jours par le Copil, montrent clairement qu'aucune province ne sera plus épargnée. La preuve, 7 provinces sont déjà touchées, au 25 mai 2020, sur les 9 que compte le Gabon.

La vigilance et la prudence doivent par conséquent être de mise. Les gestes barrières apparaissent, pour l'heure, comme le seul moyen efficace permettant de limiter cette propagation.

Georges-Maixent NTOUTOUME-NDONG

