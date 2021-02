Covid-19 : Danger sur la croissance économique

ALORS que toutes les prévisions macroéconomiques annonçaient une reprise de la croissance au Gabon (1,9 % en 2 021 contre -2,4 en 2020), les dernières mesures de riposte à la crise sanitaire adoptées, vendredi dernier, par le gouvernement pourraient replonger le pays dans une nouvelle forme de récession. Et entraîner l’économie dans une seconde spirale d’endettement afin de combler les énormes pertes fiscales liées à ces restrictions.

En effet, la restauration du couvre-feu à 18 heures et le confinement du Grand Libreville vont considérablement ralentir l’activité économique en freinant aussi bien la productivité que la consommation des ménages et des entreprises. Avions cloués au sol, bateaux de passagers en rade, compagnies de transport terrestre à l’arrêt en raison de l’interdiction de la circulation interprovinciale ; demi-journée de travail forcée pour les grandes surfaces commerciales et les petits commerces ; réduction et licenciements de personnel en cascade et fermeture d’établissements dans le secteur de la restauration, du tourisme et de l’hôtellerie…