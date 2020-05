Covid-19 : BGFIBank procède à la désinfection de ses agences

"La désinfection de nos points de vente ainsi que nos locaux administratifs s’inscrit, elle aussi, dans cette volonté de la direction générale de BGFIBank Gabon d’offrir à son personnel et ses clients un environnement sain. C’est ainsi que nous avons procédé, à compter de ce jour, à une opération de désinfection de nos sites. Cette désinfection se poursuivra, selon un calendrier défini au Grand Libreville et sur les sites distants", a indiqué le directeur général de BGFIBank, Loukoumanou Waïdi.

Depuis le début de cette pandémie, le leader du secteur bancaire au Gabon a pris une batterie de mesures-barrières pour préserver la santé de ses agents et de sa clientèle. Il s’agit, notamment, du filtrage aux entrées des bâtiments, afin d’éviter tout regroupement de proximité de moins d’un mètre ; de la mise en place d’un marquage pour respecter la distanciation sociale d’un mètre ainsi que la séparation des chaises à un mètre de distance et la mise en place des tentes à l’extérieur des agences, pour mieux réguler le flux des clients.

Mais au-delà de la gestion scrupuleuse des files d’entente, des mesures sanitaires ont aussi été prises, à savoir la mise à disposition de solutions hydroalcooliques aux entrées des locaux et dans la majorité des GAB ; un contrôle thermique systématique et obligatoire des personnes à l’entrée de toutes les agences ; un nettoyage régulier des zones susceptibles d’être souillées, etc.