Cour des comptes : lancement des travaux de la Task force

EN application des résolutions relatives à la mise en place des groupes de travail technique au sein de l'Organisation africaine des institutions supérieures de contrôle des finances (Afrosai), le premier président de la Cour des comptes, Gilbert Ngoulakia, a lancé les travaux de la 5e réunion de la task force dédiée au développement du plan stratégique 2021-2026 de ladite organisation.

En présence du directeur général du secrétariat général de l'Afrosai, El Hadj Hassan, et des représentants de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et du Cameroun. Occasion pour Gilbert Ngoulakia d'émettre le souhait "qu'au terme de ces travaux, l'objectif escompté soit atteint, à savoir le plan stratégique 2021-2026. Que notre organisation soit solidaire et continue à être performante". En raison du contexte sanitaire marqué par la crise du nouveau coronavirus et de l'impossibilité de certains membres de la Task force à effectuer le déplacement, cette réunion se tiendra à la fois en présentiel et en ligne.