Cour des comptes : Coopération entre institutions de contrôle

La rencontre a récemment eu lieu à Abu Dhabi (Arabie Saoudite). La partie gabonaise était représentée par Gilbert Ngoulakia, premier président de la Cour des comptes. Son institution vient de rendre public le rapport de cette mission.

Selon ledit rapport, la délégation de la Cour des comptes du Gabon a également participé à la réunion parallèle, tenue en marge de cette conférence, sur le thème "Coopération entre les Institutions supérieures de contrôle et les Autorités de lutte contre la corruption (ACA)" . Cette réunion est une première mondiale, destinée à favoriser la collaboration entre les Institutions supérieures de contrôle des finances publiques et les Autorités de lutte contre la corruption.

Deux jours durant, plusieurs modèles de stratégies, d’actions anti-corruption et de coopération entre ISC et ACA ont été présentés aux participants. Il en a résulté des discussions au sein des groupes de discussion organisés par communautés de langues, en vue de synthétiser les préoccupations les plus partagées, puis d’émettre des recommandations.