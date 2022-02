Corruption (IPC) : le Gabon occupe la 27e place africaine

L’Organisation non gouvernementale (ONG) Transparency International a rendu public dernièrement son dernier classement annuel (2021) sur l’Indice de perception de la corruption (IPC) dans le monde. Ce baromètre, qui classe 180 pays et territoires, dont 54 en Afrique, en fonction du niveau de corruption dans le secteur public, tel qu’il est perçu par les experts et les hommes d’affaires, utilise une échelle de zéro à 100 où zéro correspond à un système très corrompu et 100 à un système très faiblement corrompu.

Sur le continent africain, le Gabon occupe la 27e place avec un score de 30/100. Le pays a perdu 6 places. Toutefois, le Gabon reste largement le pays le moins corrompu de la sous-région Cémac devant respectivement la RCA (37e), le Cameroun (38e), le Tchad (43e), le Congo (47e), et la Guinée équatoriale (51e).

MSM

Libreville/Gabon