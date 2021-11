Corruption : des méthodes pour sécuriser les ressources naturelles

DANS le but de freiner les méthodes de corruption qui gangrènent l’administration gabonaise, le ministère de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption et l’Union européenne, ont ouvert lundi dernier, les travaux du Webinaire de formation des responsables des administrations publiques et des entreprises publiques et privés sur la corruption dans la gouvernance

des ressources naturelles.

En effet, l’objectif global de ce séminaire de formation, est de contribuer au renforcement des capacités des parties prenantes impliquées dans la chaîne de valeur de la gouvernance des ressources naturelles au Gabon.



Durant son intervention, Francis Nkea Ndzigue a indiqué que « au sortir de cette formation, chaque participant devra pouvoir maitriser les outils et méthodes de lutte contre la corruption dans la gouvernance des ressources naturelles.

Les activités, pour ne pas dire les travaux, qui nous réunissent, constituent des initiatives phares de l'agenda du chef de l’état Ali Bongo Ondimba ».

Aussi, au terme de ce webinaire de formation, les participants devraient avoir une meilleure connaissance de la chaîne de valeur du secteur des ressources naturelles du sol et du sous-sol et ses implications économiques.