Coopération : Une délégation de Huawei dans les locaux de "L'Union"

UNE délégation du groupe Huawei conduite par Loïse Tamalo, vice-président en charge des relations publiques, Afrique subsaharienne, a visité les locaux du quotidien "L'Union", hier mardi 6 avril 2021. Au cours de celle-ci, les membres de la délégation de l'un des géants chinois, spécialisé dans les services, notamment les technologies de l'information et de la communication (TIC) ont eu une entrevue avec le directeur de la publication, Lin-Joël Ndembet.

Les échanges entre les deux parties ont porté sur un besoin de partenariat entre "L'Union" et le groupe Huawei via sa filiale au Gabon. “ C'est une nécessité pour nous de travailler en partenariat avec votre journal. Ce qui nous permettra d'être plus visibles, en termes d'activités à caractère économique et social. Notamment la formation et l'employabilité des jeunes gabonais dans les domaines des TIC. En vue de renforcer notre vision d'apporter le numérique à chaque personne, chaque foyer, village et ville, pour un Gabon plus connecté”, a souhaité Loïse Tamalo.