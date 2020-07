Consommation : Sucaf baisse le prix du sucre roux

C'est du moins ce qu'on apprend à travers un communiqué de presse parvenu à notre Rédaction. L'opération, qui va du 22 juillet au 20 septembre 2020, vise à promouvoir ce type de sucre et ses qualités. Au-delà, il est question de pousser les clients à le consommer en garantissant sa disponibilité sur le marché gabonais. La baisse des prix s'applique aux trois principaux formats de conditionnement du sucre roux : le paquet de sucre en morceaux, le sachet de granulés roux de 1 kg et le doypack de 750 g.

À travers cette opération, Sucaf Gabon réaffirme, par ailleurs, son engagement d'entreprise citoyenne, permettant ainsi aux populations gabonaises de mieux supporter les effets d'une crise économique qui s’enracine et dont l'issue est encore incertaine. Sucaf Gabon commercialise principalement du sucre roux et raffiné, sous la marque Princesse Tatie. Son sucre est destiné au grand public et vendu sous divers packagings (morceaux, dosettes, petits conditionnements) selon les besoins des consommateurs.