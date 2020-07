Consommation : les prix à la baisse au 1er trimestre

Cependant, bien que la hausse des prix ait été modérée au 1er trimestre 2020, l’évolution des prix a été mitigée au niveau des différents postes consommation : les uns ayant enregistré une baisse des prix et les autres, plutôt observé un relèvement.

Parmi les secteurs ayant connu une hausse des prix au 1er trimestre 2020, on dénombre : les produits alimentaires et boissons non alcoolisées (+1,6%), les transports (+2,2%), les communications (+2,3%) et l’enseignement (+2,9%).