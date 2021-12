Consommation : destruction des 4 344 briques jus de pomme Cerès contaminés

SAMEDI dernier, la Direction générale de la concurrence et de la consommation (DGCC) a détruit une cargaison de lots de jus pomme.

La directrice de la consommation à la DGCC, Emilie Josette Mezui Obame, précise que ce ne sont pas tous les jus pomme Cères. " Il y a quelques mois, nous avons reçu une alerte concernant la contamination de certains jus Cérès d'un litre et de 200 ml, contaminés à la patuline. La patuline est une microtoxine qui peut causer des nausées et des troubles gastro-intestinaux. Du coup, il a été procédé au rappel de tous les produits concernés".

Samedi donc, les lots retirés du marché ont été détruits. " Ce ne sont pas tous les jus de marque Cerès qui sont concernés par cette destruction ou cette contamination à la patuline. Il s'agit uniquement des jus produits le 21 juin 2021, le 28 juin 2021 et le 29 juin 2021 pour les jus de 200 millilitres. Pour les jus d'un litre, il s'agit des jus produits le 21 juin 2021 ", précise Mme Mezui Obame. Au total, ce sont 4 344 briques de 200 ml et 15 cartons d'un litre détruits.

En cas de doute, appeler le numéro vert de la DGCC 8085.

I.M'B

Libreville/Gabon