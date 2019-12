Conservation : Olam Palm Gabon primée à l’international

Ce prix vient récompenser le modèle de développement que propose Olam au Gabon, à savoir un équilibre entre surface de production et surface de conservation.

Plus de 72 000 hectares des terres attribuées au géant singapourien ont ainsi été mis en exergue pour leurs valeurs sociales ou environnementales (autrement connues sous le terme de zones à Hautes valeurs de conservation – HVC), soit plus de 50% de la surface totale de ces concessions.

Olam Palm Gabon est devenu le premier producteur africain d’huile certifiée, mais ne pèse seulement qu’un peu plus de 2% des 4 millions d’hectares certifiés par RSPO dans le monde. Un petit Poucet qui, néanmoins, contribue à près de 30% de la surface totale d’écosystèmes protégés par ce label. Ce qui semble avoir séduit le jury de ce prix.

"Cette reconnaissance est importante pour nous. Elle salue plusieurs années d’efforts pour construire un modèle de développement différent. C’est aussi et surtout une belle récompense pour la grande équipe de Gabonais et Gabonaises investie au quotidien dans la bonne gestion de ces espaces", a indiqué Quentin Meunier, directeur environnement et développement durable à Olam, qui coordonne le programme de conservation du groupe au Gabon.