Conformité : BGFI Holding Corporation obtient une double certification internationale

BGFI Holding Corporation (BHC) vient de décrocher la certification AML 30000 et MSI 20000 pour ses exigences de conformité. Ces deux certifications confèrent à BHC, le statut de groupe bancaire modèle en matière de lutte contre la blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive et, celui de la gouvernance financière dont le modèle est exemplaire.

Pour le PDG du Groupe BGFIBank, dans un contexte économique mondial marqué par des crises multiformes et où les banques sont de plus en plus vulnérables face à ces facteurs, ces deux certifications témoignent de la « capacité de résilience du Groupe face aux incertitudes ». Mais bien plus, elles confortent l'exploit du projet d'entreprise de la BGFIBank baptisé « Dynamique 2025 ».

« En raison de sa taille, de la diversité de ses métiers et de la forte extension de son implantation à l’international, le Groupe BGFIBank est exposé à plusieurs risques majeurs. Parmi lesquels, le risque de crédit, le risque opérationnel, le risque de marché, les nouveaux risques ESG, le risque lié au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme (LAB/FT) », a indiqué Henri-Claude Oyima.

D’où la nécessité, selon lui, des mesures prises par le groupe pour mettre en place des dispositifs forts de prévention et de détection des risques liés au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme, au non-respect des embargos et sanctions financières conformément à l’évolution de la règlementation internationale en vigueur. Pour Christian Levesque, président de délégations ISO et Vice-président international group for sustainable Finance (IGSF) et Souheil Skander, directeur général du Cabinet CFC Partners, la mise en place des méthodes de gestion strictes témoignent de la « rigueur et de la transparence financière » dont font montre les dirigeants du groupe BGFIbank et le place comme un modèle, tant auprès des institutions que de ses partenaires, actionnaires, clients, fournisseurs et autres.

« Ces normes internationales de lutte contre le blanchiment de capitaux, de lutte contre le financement du terrorisme (LAB/FT), et de bonne gouvernance financière permettent au Groupe BGFIBank d’inscrire son dispositif de gestion de l’efficacité opérationnelle dans un cercle vertueux d’amélioration continue », a souligné Henri-Claude Oyima. MSM Libreville/Gabon