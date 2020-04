Confinement du Grand Libreville : Déjà des interrogations quant à son application stricte

Le déplacement des salariés ayant travaillé hier, malgré le jour férié, n'a pas été du tout facile. En effet, munis de leur autorisation de circuler durant les deux semaines de confinement total du Grand Libreville, certains ont passé la matinée à attendre en vain aux points d'embarquement et de débarquement de la Société gabonaise de transport (Sogatra). Aucun taxi en vue.

Il y a également d'autres préoccupations et non des moindres. Les marchés par exemple. Ouverts tous les jours de la semaine sous la condition du port des masques, des gants et de l'observation de la distanciation sociale, certains se se demandent comment ces lieux d'affluence et de ravitaillement alimentaire vont recevoir les clients et même les vendeurs des produits alimentaires, vu que les taxis ne sont pas autorisés à circuler.