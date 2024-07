Commerce international : le Gabon révise son cadre réglementaire

Les parties prenantes nationales, membres du Comité national de la facilitation des échanges (CNFE), de la Direction générale du commerce ont été outillées sur la question de la révision du cadre réglementaire, axé sur la facilitation des échanges.

C'est la directrice générale du Commerce, Zephirine Etotowa Ntutume, qui a procédé au lancement des travaux qui se sont déroulés sur deux jours. " Cette rencontre permettra aux membres du CNFE de bénéficier d’une mise à jour de leurs connaissances techniques et fonctionnelles. Et ce, d’autant qu’une feuille de route avait déjà été élaborée en mai 2022 ", a-telle expliqué.

Avant de poursuivre : " Les participants bénéficieront de deux modules de formation. Le premier module, intitulé comprendre la facilitation des échanges, vise à fournir une compréhension approfondie des concepts et des pratiques liés à la facilitation des échanges. Le second module portera sur la révision du cadre réglementaire du CNFE, abordant les aspects juridiques et réglementaires nécessaires pour une mise à jour efficace et conforme aux standards internationaux."

En plus de la révision des textes juridiques, ces travaux constituent une opportunité précieuse pour les membres du CNFE de renforcer leurs compétences et de se familiariser avec les dernières évolutions en matière de facilitation des échanges.

AEE

Libreville/Gabon