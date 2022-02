COMILOG : Moanda devient la 1ère mine de manganèse à haute teneur

La Compagnie minière de Ogooué (COMILOG) vient de rendre public, les résultats de l’exercice 2021. Avec une production de 7 millions de tonnes de minerai et aggloméré par rapport à 5,8 millions de tonnes en 2020 (+21%), et un volume des ventes 2021 qui s’établit à 6,6 millions de tonnes de manganèse contre 6 en 2020, soit une progression de 10%, la filiale d'Eramet peut se targuer d'avoir achevé un meilleur exercice. D'après les résultats dévoilés par l'entreprise, on constate un chiffre d’affaires FOB qui s’élève à 581 milliards de Francs contre 551 milliards de Francs. Soit une augmentation de 5,4% essentiellement due à la progression des volumes vendus. L'entreprise a par ailleurs annoncé un résultat d’exploitation de 186 milliards de Francs contre 164 milliards en 2020, soit une hausse de 13%. En clair, le résultat net réalisé par Comilog SA s’élève à 2021 à 89 milliards de Francs contre 11,9 milliards en 2020.

Ces résultats font de Moanda la 1ère mine au monde de manganèse à haute teneur. Ils permettront de maintenir un niveau d’investissements forts et de se développer afin de rester un acteur majeur de l’industrie du manganèse dans un marché concurrentiel fort et incertain. Au niveau de la qualité de son minerai, Comilog a enregistré 97% de conformité. L’ouverture de la mine d’Okouma en 2020, les investissements modulaires, l’amélioration de la logistique et l’engagement des 2000 collaborateurs sont essentiellement les vecteurs de cette performance industrielle.

L’année 2021 reste par ailleurs marquée par la confirmation de son engagement RSE grâce à un dialogue social permanent avec les populations et les autorités mais aussi une maîtrise des impacts et un investissement communautaire qui se traduit entre autres par la réhabilitation des infrastructures (pavage des voiries secondaires de Moanda, adduction d’eau, éclairage public, établissements scolaires). Diversification de l'économie Le géant minier a lancé plusieurs projets dans la ville de Moanda. On compte l’unité de fabrication des pavés, production de briques en terre compressée et cadrage des projets agro-pastoraux. Des actions qui ont permis la création de plus de 360 emplois dont 180 saisonniers. La santé n'était pas en marge des actions de cette année 2021. Comilog a poursuivi son engagement avec la subvention au Samu social de Moanda et la construction et l’équipement du dispensaire de Nguiassono.

La Redaction

Libreville/Gabon