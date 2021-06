Comilog : consultation publique autour de " Jéroboam "

QUELLES seraient les incidences environnementales, économiques et sociales de " Jéroboam ", le grand projet de transbordement du manganèse de la Comilog (Compagnie minière de l'Ogooué) ?

A ce jour, Comilog affrète en sortie du port d'Owendo des navires de type Ultramax/Supramax (48 000-51 000 tonnes de minerai de manganèse), principalement à cause de la restriction en tirant d'eau de 11,80 m à la sortie du port. Or, en raison de l'augmentation des volumes exportées en 2021 et de ses ambitions de croissance, la compagnie a repensé sa logistique afin de mettre en œuvre une solution qui permettrait d'exporter le minerai gabonais à bord de navires avec une plus grosse capacité de chargement, tout en réduisant ses coûts d'affrètement.