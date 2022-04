CNSS : Nathalie Nthe Otouma à la tête du Secrétariat général

Nommée lors du Conseil des ministres du 14 avril 2022, Nathalie Nthe Epse Otouma a officiellement pris ses fonctions de Secrétaire générale de la Caisse nationale de Sécurité sociale (CNSS), le 25 avril 2022 au cours d’une cérémonie sobre au sein de l’organisme de sécurité sociale.

Elle remplace le Dr Laurent Yami, en poste depuis 3 ans et remis à la disposition du ministère de la Santé et des Affaires Sociales.

« Je voudrais remercier les plus hautes autorités de la République parmi lesquelles, le Président de la République, Chef de l’Etat son Excellence Ali Bongo Ondimba qui ne cesse de promouvoir la femme gabonaise.

Cette nomination constitue pour moi une nouvelle expérience professionnelle, donc un challenge que je vais relever avec la participation de chacun d’entre vous », a souligné la promue.

Nathalie Nthe Epse Otouma va prendre les rênes d’un département hautement stratégique au sein de la CNSS.

En effet, le Secrétariat général dans la répartition du travail institutionnel constitue l’interface entre la Direction générale et les Directions.

La nouvelle « SG de la CNSS » sera donc chargée de la coordination des affaires administratives de la CNSS. Elle aura, par ailleurs, délégation de la Direction Générale pour la représenter durant les négociations avec les partenaires sociaux.

Au titre des dossiers que devra traiter avec célérité Nathalie Nthe Epse Otouma, il y a lieu de retenir cinq (5) qui revêtent un caractère urgent.

Il s’agit notamment des dossiers relatifs à la réforme des véhicules ; des renouvellements des contrats de gardiennage et d’entretien des espaces ; des contrats de maintenance et d’entretien du parc automobile, et de la diligence dans le traitements des factures.

Il faut savoir que le Secrétariat général de la CNSS renferme en son sein quatre (4) divisions : La division des affaires administratives ; La division des services généraux ; La division du patrimoine et la division CNSS Immo.