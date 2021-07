CNSS : les nouveaux pensionnaires à la caisse pour le 1er trimestre 2021

LES opérations relatives au paiement des pensions aux nouveaux droits pour le compte du 1er trimestre 2021 à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), sur l’ensemble du territoire national, sont effectives depuis le vendredi 16 juillet dernier. Aussi, les différentes directions régionales et autres agences ont-elles été instruites pour le bon déroulement de ces prestations qui s'étendront jusqu'au 23 juillet.

Le cas de Pierre-Marie Boudiandza, qui a dû attendre un an et demi pour entrer enfin en possession de son dû. Malgré cette longue attente, l'ingénieur retraité de la Société d'énergie et d'eau du Gabon (SEEG) n'a pas boudé son plaisir de recevoir son chèque en bout de course. Non sans souhaiter que les services compétents de la CNSS s'organisent pour raccourcir considérablement les délais d'attente.