Climat des affaires : Carmen Ndaot décline son Plan d’actions prioritaires

A cette occasion, le membre du gouvernement a présenté le Plan d’actions prioritaires de son département, considéré comme l'un des moteurs de la relance de la croissance et de la diversification de l’économie. Aussi Carmen Ndaot a-t-elle décliné les outils utilisés par son département dans la perspective d'une augmentation des investissements privés devant générer des richesses. Et donc, de la croissance.

S'agissant de la promotion des investissements, la ministre a mis en avant le Code des investissements dont la mouture finale pourrait être livrée à la fin du deuxième trimestre de 2021; la réduction des délais de création des entreprises, grâce à un guichet unique et numérique ; et la création, d’ici décembre prochain, de deux nouvelles zones d’investissements spéciales dans le secteur bois. Notamment dans le Haut-Ogooué et le Moyen-Ogooué.