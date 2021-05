Climat : 12e réunion du Dialogue dit de Petersberg

LA 12e réunion du Dialogue dit de Petersberg sur le climat s'est tenue du 6 au 7 mai par visioconférence. Organisée sous la coprésidence de l’Allemagne et du Royaume-Uni, pays hôte de la conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP 26), cette rencontre était l’occasion de rassembler des ministres d’une quarantaine d’États représentant les divers groupes de négociation dans le cadre de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC).

Cette réunion, qui s’est tenue pendant deux jours, a vu la participation du Premier ministre britannique, Boris Johnson, du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies (ONU), Antonio Guterres, de la chancelière de la République fédérale d’Allemagne, Angela Merkel, et de l'envoyé spécial du président américain pour le climat, John Kerry. Le Gabon était représenté par le ministre en charge du Plan Climat, Lee White. Cette année, les débats de ce dialogue étaient axés sur les préparatifs des politiques en prélude de la COP 26 de novembre 2021 à Glasgow (Écosse) : l'accélération d’actions portant sur l’adaptation, le marché du carbone et le financement climatique.

Lors de la prochaine COP, le Gabon qui assure la présidence du Groupe des négociateurs africains sur les changements climatiques (African group of negotiators, AGN) entend défendre la position du continent afin de recueillir le plus large soutien à sa cause.