City Tour de Libreville : baisse des tarifs

Peu de temps après sa signature, le protocole d’accord entre l’Agence gabonaise de développement et de promotion de l’hôtellerie (Agatour) et TransAkanda est entré dans sa phase opérationnelle par un test du City Tour de Libreville, nouvelle formule.

Dans le cadre de sa stratégie de promotion du tourisme local, l'Agatour a initié ce projet pour la valorisation et la promotion du City Tour de Libreville. Un produit jugé trop élevé pour le grand public, dont l’objectif est de permettre à tous (résidents et touristes) de mieux connaître l’histoire et la culture de la capitale gabonaise.

Ainsi, afin de rendre accessible ce produit au plus grand nombre et de réduire significativement son coût, l’Agatour a jugé nécessaire de le valoriser avec l'appui de l'entreprise TransAkanda, un partenaire technique stratégique. Désormais, une visite guidée de la capitale gabonaise coûtera trois fois moins chère qu’auparavant. La phase test s’est faite en présence de Christian Mbina, directeur général de l’Agatour, et de José Ngimangoal, directeur général de TransAkanda, et des élèves de l’école Michel-Dirat, aux fins de jauger et évaluer ce produit touristique.

Avec pour point de départ le siège du palais de justice de Libreville, ce City Tour emprunte un circuit historique passant notamment par Trois-Quartiers, le front de mer, Louis, la Vallée Sainte-Marie, Derrière-la-Présidence de la République, Rénovation, Baraka et Carrefour-Sni Likouala.

"Le City Tour est très important, car il s’inscrit dans une dimension historique, a indiqué un guide touristique. Il permet, en effet, aux visiteurs de connaître l’histoire de Libreville. Car, nous pouvons passer par certains endroits dont nous ignorons l’histoire. Le City Tour est donc cette expérience permettant de connaître certaines personnes qui nous ont précédés, à l’instar du capitaine N’Tchoréré."



Georges-Maixant NTOUTOUME NDONG



