Cité Magnolia : le chantier à l’arrêt, les réservataires en colère

La centaine de réservataires des logements de la cité Magnolia, située à proximité des résidences "Les Bougainvilliers", dans la comme d’Akanda, ne sont pas près de prendre possession de leurs logements, après près de 8 mois d’attente.

L’initiateur du projet, la Caisse des dépôts et consignations (CDC), a résilié, le 24 juin dernier avec effet immédiat, les contrats des 3 entreprises adjudicataires de ce chantier de 200 logements lancé en juillet 2018. Selon le directeur des Relations institutionnelles de la CDC, chargé du suivi et évaluation des projets, Henri Jr Paturault Anguilet, il est reproché aux entreprises Nebulia Group, Compagnie de construction de l’Ogooué et GFRA BTP, d’avoir abandonné le chantier, malgré les nombreuses lettres de mise en demeure les enjoignant de reprendre les travaux. Toutes ces sociétés, indique-t-il, ont été payées à plus de 90 % pour des résultats largement insuffisants.

Afin de bloquer définitivement l’accès au site, la direction générale de la CDC a dépêché vendredi dernier les forces de police. Dans la foulée, le secrétariat général de la CDC a annoncé que des poursuites judiciaires vont être engagées contre ces entreprises. L’agence judiciaire de l’État aurait déjà été saisie. Un nouvel appel d’offres va être lancé, dans les prochains jours, nous a assuré le directeur des Relations institutionnelles.

Joint par notre rédaction, l’un des responsables des sociétés incriminées s’est dit choqué par la méthode cavalière employée par la CDC. Selon lui, rien n’explique aujourd’hui la résiliation d’un chantier dont les travaux sont achevés à 95 %.



Maxime Serge MIHINDOU



