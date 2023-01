Cireged : les PME au centre d'un colloque à Libreville

LE Centre international de recherche en économie et en gestion pour le développement (Cireged) de l’Université́ Omar Bongo met une nouvelle fois l'économie nationale au centre de ses activités. Cette organisation scientifique vient d'annoncer la tenue d'un colloque sur l'avenir des PME gabonaises après la crise du Covid-19.

Cette rencontre, qui verra la participation de chercheurs de prestigieuses universités du monde, se tiendra du 19 au 20 janvier prochain à l'Institut national des sciences de gestion (INSG) de Libreville.

L’objectif est précisément de contribuer à l’avancement des connaissances théoriques et managériales pour comprendre la gouvernance et ses déterminants, les stratégies de résilience des entreprises africaines à ce jour, dans ce contexte, et ainsi de s’interroger sur les conséquences de cette crise sur les PME africaines.

Le rôle des chercheurs travaillant sur les PME et l'entrepreneuriat qui prendront part à ce colloque international sera de proposer des solutions aux gouvernants et aux PME pour leur croissance et leur rôle comme moteur du développement. Plusieurs experts affirment que les conséquences de la crise du Covid-19 ont été à l’origine de changements défavorables, tels que l’accroissement des inégalités économiques, sociales, spatiales et de genre, avec des conséquences macroéconomiques.

Le Cireged de l'UOB organise donc cet important événement en collaboration avec IHEE, AirePME et les universités canadiennes (UQAM et l'université de Moncton). En octobre 2020, le Cireged avait publié un "livre Blanc" sur le thème "Repenser l’économie gabonaise post-Covid-19".

Cet ouvrage collectif analyse les conséquences actuelles et prévisibles de la crise sanitaire du Covid-19 et identifie les réformes ou mesures envisageables pour une économie gabonaise post-Covid-19 performante et susceptible d’assurer la prospérité des citoyens.

GMNN

Libreville/Gabon