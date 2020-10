CIREGED : l'économie nationale post-Covid-19

En 228 pages, cet ouvrage collectif analyse les conséquences actuelles et prévisibles de la crise sanitaire du Covid-19 et identifie les réformes ou mesures envisageables pour une économie gabonaise post-Covid-19 performante et susceptible d’assurer la prospérité des citoyens.

"L’objectif de l’exercice était de rappeler aux gouvernants et autres entités de la société, le rôle d’aiguillon des chercheurs et intellectuels dans les situations d’incertitude et de crise, à l’instar de celle qui sévit actuellement. La production ou la réflexion universitaire est donc une sorte d’éperon à double rôle : aiguillon dans l’éveil des consciences individuelles et collectives, d’une part ; et dans la conception et la mise en œuvre par l’État et par les entreprises des politiques macroéconomiques et microéconomiques adaptées à la situation, d'autre part", explique le Pr Fidèle Mengue Me Engouang, doyen honoraire de la Faculté de droit et des sciences économiques de l’UOB.