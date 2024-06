CIMA : le nouveau contrôleur financier en poste

Nommé depuis le 28 décembre 2023, le nouveau contrôleur financier de la Conférence internationale des marchés des assurances (CIMA), Guy Patrick Yabemba Maïla, a pris ses fonctions le 19 juin dernier. Selon les textes de la CIMA, le contrôleur financier (budgétaire) est chargé d’assurer le contrôle des actes des recettes et des dépenses pris par l’ordonnateur du budget.

À ce titre, il est responsable du contrôle et du visa de tous les projets d’actes d’engagement juridique et comptable ayant une incidence financière sur le budget de la conférence. Il contrôle l’accréditation des gestionnaires de crédit et le respect des convocations budgétaires. Avant ce poste, Monsieur Guy Patrick Yabemba Maïla occupait la fonction de contrôleur budgétaire de l'Industrie.

Il est titulaire d'une maîtrise en gestion et administration des entreprises obtenu à l'IHEES à Casablanca au Maroc. Il jouit d'une expérience de 24 ans dans les domaines du Contrôle Budgétaire et financier des marchés publics et d'audit. Il remplace Monsieur Rick Leonel Hermine Koumba. La CIMA est une institution internationale regroupant 14 pays africains dont le Gabon qui a signé l'accord d'État de siège depuis 2007. La CIMA régule le secteur des assurances dans les pays membres.

GMNN

Libreville/Gabon