Cherté de la vie : Libreville au sommet de l’Afrique

D’après le dernier classement 2022 des villes les plus chères au monde établi par le cabinet américain Mercer Human Consulting, la capitale gabonaise est devenue la 2e ville africaine la plus onéreuse et la 24 e au niveau mondial. Un triste palmarès qui prend sa source dans l’explosion de tous les postes des dépenses des ménages depuis le début de l’année.

LA flambée des prix observée depuis le début de l’année sur les produits de première nécessité ou de consommation courante, mais également sur les matériaux de construction, le transport, le loyer, l’énergie et autres… n’ont pas échappé aux radars des cabinets internationaux spécialisés en matière d’inflation et de ressources humaines.

Ainsi, d’après le dernier classement 2022 des villes les plus chères au monde établi par le cabinet américain Mercer Human Consulting, Libreville est devenue la 24e ville la plus chère au monde. Pis, la capitale gabonaise est désormais la 2e ville africaine la plus onéreuse derrière Bangui en République centrafricaine.

Pour établir ce classement, les enquêteurs se sont basés sur des données récoltées en mars 2022 au début de l’inflation mondiale causée par la crise Russie-Ukraine, qui a entraîné une flambée des cours des hydrocarbures et des produits agricoles, notamment des céréales et des oléagineux.

Ainsi, plus de 200 produits et services (logement, transport, alimentation, loisirs…) ont été analysés.

A l’instar des consommateurs gabonais, les enquêteurs du cabinet Mercer ont certainement assisté à une inflation généralisée et non contrôlée au Gabon prenant sa source depuis la pandémie de Covid-19. Avant le coup de massue porté par le confit russo-ukrainien.

Ainsi, tous les postes de dépense des ménages ont littéralement explosé, même les produits bénéficiant d’une protection de l’Etat.

A titre d’illustration, la boîte de sardine de 300 francs est vendue désormais à 500 francs dans certains magasins et la bouteille d’huile Cuinir’Or de 1 litre est passée de 1 200 à 1 600 FCFA. Les fruits et légumes ont également connu des hausses variant entre 20 et 30% dans tous les marchés de la capitale et autres étals.

Concernant le pain et les pâtes alimentaires très prisées par les consommateurs, les tensions observées sur les importations de blé provenant d’Ukraine ont fait exploser les prix dans toutes les grandes surfaces et supérettes.

EXPLOSION• S’agissant des matériaux de construction, outre la hausse inexpliquée des produits manufacturés de bois pourtant produit localement, la " première " matière première de la construction, à savoir le ciment, a aussi augmenté. Aujourd’hui, le coût du sac de ciment sorti de l’usine de Cimaf Gabon est passé ainsi de 4 000 FCFA à 4 300 FCFA, et la tonne contenant 20 sacs de ciment de 80 000 FCFA à 86 000 FCFA.

En matière d’énergie, le Gabon s’adjuge également un nouveau record. En effet, d’après une étude des prix mondiaux réalisée par le site britannique " Cable.co.uk ", le Gabon possède l’un des indices de prix d’électricité les plus élevés d’Afrique.

Dans la zone Cémac, le Gabon se positionne comme le pays où l’électricité coûte le plus cher. Soit plus cher qu’au Tchad 0,174 dollar (100,47 FCFA le kWh), en Guinée équatoriale (91,23 FCFA le kWh), en République centrafricaine (82,57 FCFA le kWh), au Cameroun (78,53 FCFA le kWh), et au Congo (53,7 FCFA le kWh).

Toutes ces statistiques en disent long aujourd’hui sur la perte progressive du pouvoir d’achat des ménages.

Le gouvernement, à travers, la Direction générale de la concurrence et de la consommation (DGCC), se trouve comme dans l’incapacité de réguler, voire de contrôler toutes ces hausses souvent exagérées.

Une attitude qui pourrait faire le lit des tensions sociales à venir.

Maxime Serge MIHINDOU

Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète

Retournez à la rubrique Gabon économie