Cemac/ Projets intégrateurs : 70% des chantiers ont démarré

Les membres du comité de suivi de la mobilisation des financements et de la mise en oeuvre des projets intégrateurs prioritaires des pays de la Cemac ont établi à 70 % le taux de lancement desdits projets. C’était lors des travaux de la 6e réunion tenue qui se sont tenues du 20 au 23 février 2023 à Brazzaville en république du Congo.

Il s'agit notamment de la construction d’un pont sur le fleuve Ntem (y compris les raccordements routiers) et la facilitation du transport et de la sécurité routière sur la route transnationale Kribi-Campo-Bata reliant le Cameroun et la Guinée Équatoriale ; la construction de la voie express Lolabe-Campo (40 km) entre le Cameroun et la Guinée Equatoriale ; la construction de la route Ndende-Dolisie entre le Gabon et le Congo, sur le corridor Libreville-Brazzaville ; et la construction de la route Kogo-Akurenam (Sud-Est Guinée Equatoriale – Gabon).

Mais également l’aménagement du corridor Brazzaville-Ouesso-Bangui-Ndjamena (Congo - RCA-Tchad) ; la construction de la route Mbaikoro-Bendja-Bekoninga (frontière RCA –Tchad) ; l’aménagement hydroélectrique de Chollet et des lignes électriques associées (Cameroun–Congo–Gabon–RCA) ; l’interconnexion des réseaux électriques (Cameroun-Tchad) ; l’interconnexion du Cameroun avec les pays de la Cemac par la fibre optique ; la construction du Port sec de Beloko sur le corridor Douala-Bangui ; la construction du Port sec de Dolisie sur le corridor Gabon-Congo et l’Université inter-États Cameroun-Congo. La réalisation de ces projets devrait durer 5 ans, entre 2021 et 2025.

Pour cela, les pays ont bénéficié d'un appui financier estimé à 4,1 milliards d'euros dont 3,8 milliards d'Afriximbank, de la BDEAC, de la Bad, de la Banque mondiale et de SX Capital Holding. D'autres financements sont en cours de finalisation. Certains bailleurs ayant indiqué les projets pour lesquels ils sont intéressés, à savoir JMC Projects India, STOA, Banque islamique de développement (Bid) et Olam. Des manifestations d’intérêt sont signalées, sans en préciser les montants, du côté de la Chambre de commerce scandinave, de Sogea-Satom, de Badea et d'Olam.

HNM

Libreville/Gabon