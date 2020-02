CEEAC : 20 milliards d'euros à mobiliser pour des projets intégrateurs

La Communauté économique et monétaire des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC) est à la recherche de 20 milliards d'euros, en vue de financer ses projets intégrateurs. L'annonce en a été faite par la secrétaire générale adjointe de l'institution, Marie Thérèse Chantal Mfoula, à la faveur de la réunion d’information et de communication tenue à Libreville. C'était en présence des représentants de la Banque africaine de développement (BAD), des ambassadeurs de plusieurs pays et d'autres partenaires.

Parmi ces projets majeurs à financer, il y a la construction du pont-route rails sur le fleuve Congo, entre Brazzaville et Kinshasa, et le prolongement du chemin de fer entre Kinshasa et Ilebo. Mais aussi la construction et la mise à niveau de la route Ouesso-Bangui-Ndjamena (CD13), et le projet de navigation sur le fleuve Congo et ses affluents Oubangui et Sangha (aménagements fluviaux et portuaires).