Carrefour-Prix Import inaugure son 1er hypermarché à Libreville

Grâce à un investissement de 10 milliards de francs, les consommateurs gabonais vont bénéficier de plus de 22 000 produits exposés sur une surface de 3 000 m2 avec, en prime, un aménagement spécial pour les produits du terroir. LA célèbre enseigne française Carrefour, l’un des leaders mondiaux du commerce alimentaire, vient officiellement de faire son entrée sur le marché gabonais de la grande distribution à travers un partenariat signé avec le groupe Prix Import. Les deux associés ont procédé le 5 avril à l’inauguration de leur première grande surface commerciale, " l’hypermarché Carrefour-Prix Import " du centre-ville, en présence des autorités gouvernementales, des élus nationaux, de l’ambassadeur de France et d’un parterre d’invités de prestige. Mais également d’une forte délégation du Groupe Carrefour conduite par Patrick Lasfargues, directeur exécutif de Carrefour Partenariat International.

L’hypermarché Carrefour-Prix Import couvre une surface totale de 6 000 m2 (hypermarché – 3 000 m2 –, parking et espaces verts inclus). Il a nécessité 10 milliards de francs d’investissements en termes de travaux, d’infrastructures et d’équipements. Les consommateurs y trouveront plus de 22 000 produits différents dont 3 000 de la marque Carrefour. " Ce nouveau magasin Carrefour est le 8e à Libreville, ce qui illustre le déploiement de notre stratégie au Gabon. Depuis décembre 2021, nous avons ouvert 8 magasins dont le premier au Bas de Gué-Gué puis à Okala, la SNI, au Golf, à la Cité-Damas, à Nzeng-Ayong et au Port d’Owendo. Le succès du changement d’enseigne des premiers magasins Carrefour-Market, marque de référence, a été immédiat. Cette offre diversifiée et de qualité à des prix maîtrisés répond aux attentes de nos clients ", a indiqué Bernard Azzi, Président-directeur général du groupe Prix Import. Pour le directeur exécutif de Carrefour Partenariat International, Patrick Lasfargues, ce nouvel espace commercial est la réponse à la demande grandissante des consommateurs gabonais qui souhaitent bénéficier d’un large choix de marques et de produits accessibles répondant aux standards internationaux.

EXPOSITION• Prochainement, Carrefour-Prix Import du centre-ville sera même doté d’une galerie commerciale qui accueillera des marques internationales telles que Gemo, Etam, Mango et bien d’autres. Par ailleurs, les producteurs nationaux vont bénéficier d’une exposition de choix de leurs produits grâce à un aménagement spécial dans les rayons de distribution du nouveau magasin. " Des dizaines de fournisseurs gabonais sont référencées chez Carrefour-Prix Import. Grâce à Carrefour et à Carrefour Market, nos partenaires locaux trouveront des débouchés supplémentaires qui leur permettront de développer leurs activités, c’est l’une de nos priorités " a souligné le directeur opérationnel de Prix Import. Mille deux cents (1 200) collaborateurs travaillent aujourd’hui chez Carrefour-Prix Import. Plus de 1 200 heures de formation, à tous les niveaux et dans tous les secteurs, ont été dispensées par les experts métiers du groupe Carrefour.

Maxime Serge MIHINDOU

Libreville/Gabon