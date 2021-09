Canalbox : Marc Civelli : " Nous augmentons régulièrement notre capacité Internet "

Piqué au vif par l’Arcep pour la dégradation de son service internet, le directeur général de Canalbox a tenu, dans cet entretien exclusif, à rassurer ses abonnés quant à la fiabilité et à la qualité de son offre très haut débit.

L’Union : Dans un communiqué publié le 19 août dernier dans les médias, l’Agence de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) vous a mis en demeure pour la dégradation du service internet Canalbox. Pouvez-vous nous en dire plus ?

Marc Civelli : Nous avons observé la publication de fausses informations, non vérifiées, sur certains médias qui, par le passé, ont été condamnés pour la publication d’articles jugés diffamatoires. Le régulateur joue pleinement son rôle d’observateur et de gendarme, ce qui est une très bonne nouvelle pour le secteur des télécommunications au Gabon. Nous travaillons en collaboration avec l’Arcep sur ce sujet et nous avons immédiatement mobilisé nos équipes techniques et de la relation client afin de mener les investigations internes. Nos offres commerciales étant sans engagement, nous restons extrêmement vigilants au maintien de notre haut niveau de service afin de satisfaire et de fidéliser notre clientèle. La fourniture de la meilleure expérience de l’Internet très haut débit au Gabon étant la clé essentielle de notre succès commercial.

Après plus de 3 ans d’activités au Gabon, quel est l’impact de Canalbox sur le marché de l’internet ainsi que la situation de votre développement à travers le pays ?

Canalbox est une offre d’accès Internet à la maison Très Haut Débit pour les domiciles et les entreprises. Nous proposons un abonnement mensuel tout compris, installation incluse, pour un service en illimité sans surcoût et sans surprise. Notre impact sur le marché est considérable et a permis l’accessibilité de l’internet au plus grand nombre et au meilleur prix. Nous avons ainsi contribué à la diminution du prix de l’Internet Très Haut Débit par 12, augmenté les débits pour satisfaire aux nouveaux usages (télétravail, éducation à la maison, jeux en ligne…) et amélioré la qualité de service. Tout cela au bénéfice des consommateurs qui réalisent ainsi des économies sur leur budget télécoms. L’entreprise continue son expansion. Nous comptons à ce jour plus de 100 salariés nationaux et sollicitons également de nombreux prestataires gabonais, ce qui représente plusieurs centaines d’emplois indirects créés depuis le lancement de nos activités. Nous sommes également fiers d’avoir professionnalisé des filières d’avenir notamment par la création, à Libreville, de notre Centre de design Panafricain, grâce à la formation et les compétences des jeunes gabonais qui nous accompagnent.

L’économie numérique est un secteur prioritaire de développement au Gabon. La crise sanitaire due au Covid-19 nous a démontré la nécessité d’accélérer la digitalisation. Comment faites-vous face à ces défis et à l’augmentation forte de la demande ?

Nous augmentons régulièrement notre capacité Internet qui est la plus grande du Gabon pour garantir la meilleure expérience à nos abonnés. Aujourd’hui, tous les quartiers de la capitale sont désormais raccordés et grâce à l’extension de notre couverture, Canalbox permet à plus de 120 000 foyers et entreprises gabonais d’être éligibles aux différents services exclusivement Très Haut Débit. Nos équipes poursuivent le déploiement du réseau le plus innovant et performant du Gabon. Je suis très fier que notre compagnie contribue à rendre le Très Haut Débit accessible à tous au Gabon. Et, plus largement, à décupler l’impact positif d’internet pour la société en termes de développement, d’innovation et de croissance inclusive. Nous investissons massivement, depuis notre lancement, pour construire notre propre réseau en fibre optique et satisfaire les besoins de la population. Nous investissons aussi bien sur les zones existantes déjà couvertes pour augmenter les capacités et répondre à la forte demande, que sur les zones non couvertes. Nous nous appuyons sur des équipes d’experts avec un savoir-faire et une expertise unique en Afrique en matière de déploiement de réseau Fibre optique. Nous avons ainsi pu réagir immédiatement à la forte demande d’accès Internet, accélérée par la crise sanitaire, pour les besoins de télétravail et d’éducation à la maison.



Propos recueillis par Maxime Serge MIHINDOU



