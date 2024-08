Caistab : s’imprégner des difficultés des planteurs

LES conditions de travail étant étroitement liées aux résultats, le directeur général de la Caisse de péréquation et de stabilisation (Caistab), Ismaël Gnamalengoungou Oligui a récemment entamé une tournée à l’intérieur du pays. A la tête d’une importante délégation, ce dernier visite les structures qui sont sous sa tutelle. Ainsi, la semaine dernière, du 7 au 11 août, le responsable était dans la province de l’Ogooue-Lolo.

Cette descente de terrain lui a permis de s’imprégner des réalités que vivent les planteurs et ses agents affectés dans ladite région. La délégation s’est rendue sur plusieurs sites ; notamment, sur l’axe Koulamoutou-Lastoursville, il a visité la pépinière de Koulamoutou, l’entrepôt et pépinière de Lastoursville, la plantation de la coopérative de Kessipoungou, l’usine de transformation de cacao en chocolat de Koulamoutou etc. Il ressort que les planteurs ont besoin d’un soutien du gouvernement pour leur permettre d’optimiser leur production. Avant cette province, la délégation était dans le Woleu-Ntem, la Nyanga et la Ngounie.

