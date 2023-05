Caistab : accentuer le dialogue permanent

LA caisse de stabilisation et de péréquation (Caistab) a laissé ce lundi 1er mai 2023, à l’exemple de nombreuses entreprises de la place, la journée internationale du travail. Cette journée entièrement dédiée aux travailleurs, a été l’occasion pour les responsables de cette administration de revenir sur la nécessité d’accentuer le dialogue permanent au sein du groupe.

Dans cette logique, « notre rencontre, ce lundi 1e mai 2023, jour mémorable de la fête internationale du Travail, s'inscrit parfaitement dans l'esprit du sceau sous lequel est placé ladite célébration: « La Promotion du travail décent et du dialogue social permanent : Une garantie de la stabilité sociale et de la croissance économique dans un monde en pleine mutation ». Comme pour dire que chaque célébration révèle sa singularité en donnant un tout autre éclat à la Fête du Travail », a indiqué le directeur administratif des ressources humaines, Tegh Yoss Moutchinga Moutchinga.

« Dans les principes de proximité et de patriotisme prônés par le Premier Ministre, Alain Claude Bilie-By-Nze, la Direction Générale va demeurer à l'écoute de toutes les parties, afin de dissiper d'éventuels conflits interpersonnels qui naitraient davantage d’equivoques et méprises que d'actions managériales. En définitive, partant des cadres dirigeants jusqu'au tout nouveau stagiaire, en passant par le planteur enclave dans le dernier village du département de l’Offoué-Onoye, nos attentes à tous sont immenses. C'est pourquoi la réalisation de nos objectifs requiert une communication permanente et efficace », a-t-il ajouté.

De leur côté, les délégués du personnel n’ont pas manqué de mettre en avant leur plaidoyer. « Ce thème devrait attirer notre attention sur nos réalités. En effet, il existe un veritable malaise entre les cadres dirigeants et les agents. Toute chose qui fragilise le vivre ensemble et la bienveillance qui gouverne toutes les interactions sociales et professionnelles.

Pourquoi il n'y plus de manutentionnaire au complexe Technique d’Owendo quand bien même, les recrutements sont toujours effectifs? Sur un tout autre plan, à quel moment l'application intégrale de la convention dentreprise et son explication ? Et nous nous interrogeons sur le renouvellement du parc automobile et la reprise des prets d'assistances aux personnels. Il est bon de vous rappeler que nous sommes à l'attente du démarrage des travaux du stege de Libreville et d’Oyem », ont-ils fait savoir.