Bureau sous-régional de la FAO : Bilan des actions phares en 2020

EN faisant le bilan de l'année 2020 marquée par la crise sanitaire du Covid-19, le représentant du bureau sous-régional de la FAO, Helder Mutéia, a invité le personnel de la FAO et des partenaires à redoubler d'efforts. "Alors que s'est achevé 2020 particulièrement riche en réalisations (...) ces efforts vont se poursuivre en 2021 grâce à notre capacité à apporter les solutions innovantes pour concilier le " combat " contre le coronavirus avec la lutte contre la faim et la malnutrition ", s'est-il projeté.

Dans son bilan, il a mentionné que dans toute la sous-région, le portefeuille FAO s'est élevé à plus de 150 projets estimés à plus de 170 millions de US dollars (102 milliards de francs ), l'agence onusienne multipliant les initiatives sur le terrain pour renforcer la résilience et améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations où 51,9 millions de personnes souffrent encore de la faim.