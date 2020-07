Budget : Sosthène Ossoungou Ndibangoye aux commandes

"Cher Jean-Marie, j'ai l'intime conviction, qu'ensemble, dans un esprit de complémentarité de nos deux départements, de la nécessaire synergie et de cohérence dans l'action publique, nous pourrons relever les défis les plus redoutables auxquels est confronté notre pays, à savoir la diversification de l'économie pour la rendre moins vulnérable, moins dépendante au pétrole et faire reculer sensiblement la pauvreté."

C'est en ces termes que le nouveau ministre du Budget et des Comptes publics, Sosthène Ossoungou Ndibangoye, s'est exprimé au moment de prendre ses fonctions, jeudi, lors de la traditionnelle cérémonie de son installation officielle à l'auditorium de l'immeuble Arambo de Libreville. Jusqu'à sa prise de galon à la suite du remaniement de l'autre vendredi, ce dernier était ministre délégué auprès du ministre de l'Économie et des Finances, Jean-Marie Ogandaga. Le 17 juillet, le ministère de l'Économie et des Finances a en effet été scindé en deux : le ministère de l'Économie et de la Relance et celui du Budget et des Comptes publics.

Dans ce contexte de récession économique dû à la crise sanitaire née de la Covid-19, le nouveau ministre se concentrera sans doute sur la stabilisation des finances publiques. D'où l'appel au dévouement et à la maîtrise de la dépense publique lancé à ses collaborateurs.



G-M. NTOUTOUME-NDONG



