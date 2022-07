Biodiversité : 160 millions de francs pour la coexistence entre l'homme et l'éléphant

L’Agence nationale des parcs nationaux (ANPN) et Olam Palm Gabon (OPG) ont signé, le 27 juin dernier, au siège social des parcs nationaux, un accord scientifique et technique de coopération d’une valeur de 160 millions de francs CFA. Ces deux entités se sont associées pour faire avancer les solutions en matière de coexistence entre l’homme et l’éléphant. En effet, une étude scientifique combinant plusieurs techniques (génétique, colliers GPS et pièges photographiques) pendant trois ans permettra de mieux connaître l’écologie des éléphants de forêt vivant à l’interface entre forêts et zones agricoles.

Des résultats de ces recherches découleront des mesures concrètes pour mieux gérer les conflits homme-éléphant. Il s’agira, dans les régions de la Ngounié et du Moyen-Ogooué où Olam Palm Gabon opère, de recenser les pachydermes à l’aide d’échantillons d’ADN et de les suivre à l’aide de colliers GPS et de pièges photographiques. Les échantillons d’ADN, qui seront analysés dans le laboratoire de génétique de l'ANPN, permettront d’identifier le profil des éléphants visitant les cultures. Les chercheurs et techniciens analyseront les déplacements de ces éléphants afin d’anticiper leurs comportements et, dès lors, optimiser les mesures de prévention des conflits.

H.N.M

Libreville/Gabon